Streit um Zehn-Euro-Schein in Dillenburg eskaliert

Dillenburg (red). An der Shell-Tankstelle am Ortsausgang von Dillenburg in Richtung Herborn hat es am Montag einen Streit um einen Zehn-Euro-Schein gegeben: Um kurz nach 7.35 Uhr hatte ein 62 Jahre alter Mann in der Unterführung unter der Jahnstraße das augenscheinlich verloren gegangene Geld auf dem Boden gefunden und aufgehoben. Dann sei aus Richtung der Tankstelle ein Mann gekommen, der behauptet habe, der Schein gehöre ihm.

Laut Polizei entwickelte sich ein Streit, bei dem der zweite Mann den Finder auf den Boden und gegen eine Wand drückte und dabei leicht verletzte. Der 62-Jährige beschrieb ihn wie folgt: etwa 40 Jahre alt, nur rund 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Er habe braune, kurze Haare, ein mitteleuropäisches Aussehen und eine knielange, dunkle Hose getragen. Die Ermittler der Dillenburger Polizei bitten unter Telefon 02 7 71-90 70 um Hinweise.