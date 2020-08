Streit unter Männern in Dillenburg: Schläge, Tritte, Reizgas

Symbolfoto: VRM

Dillenburg (red). Gleich in zwei Fällen sind am Dienstag in Dillenburg jeweils zwei Männer aneinandergeraten. Die Polizei schritt ein, ermittelt wegen Körperverletzung und hofft auf weitere Hinweise von Zeugen.

Zunächst wurde die Polizei gegen 12.30 Uhr in die Hauptstraße gerufen. Vor einer Bäckerei hatten sich zwei Männer gestritten, wobei ein 58-Jähriger einem 46-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht hatte. Die Beamten stellten das Reizgas sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Die Polizei hofft auf weitere Zeugen des Geschehens. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.

Am Abend gab es dann in einem Wohnhaus in der Berliner Straße derart Zoff, dass gleich mehrere Streifenwagen und ein Rettungswagen ausrückten. Gegen 18.40 Uhr hatte sich dort ein Streit zwischen einem 19-Jährigen und 33-jährigen Mann entwickelt, der schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung mit Tritten und Schlägen mündete.

Die Männer erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun gegen beide.