Mittwoch, 15.07.2020 - 11:54
2 min
"Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Biotopen"
Von Katrin Weber
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MITMACHEN
Interessenten, die bei dem Streuobstprojekt der Landschaftspflegevereinigung (LPV) Lahn-Dill mitmachen möchten, sollten sich bis zum 27. Juli bei Anna-Lena Sander meldenSie ist per E-Mail an sander@lpv-lahn-dill.de oder telefonisch unter 01 51-72 15 08 93 zu erreichen. Zu den benötigten Angaben gehören Gemarkungs- und Flurname sowie die Flurstücknummer.
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