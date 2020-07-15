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Mittwoch, 15.07.2020 - 11:54
2 min

"Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Biotopen"

Um Streuobst wieder in das Bewusstsein der Menschen zu rücken, hat die Landschaftspflegevereinigung ein Projekt gestartet. Dafür ist sie auf die Hilfe der Eigentümer angewiesen.

Von Katrin Weber
Hoffen auf viele Unterstützer: Die Landschaftspflegevereinigung (LPV) Lahn-Dill hat ein Streuobstprojekt in Donsbach und im Dillenburger Meerborntal gestartet. Jonas Knopp von der Stadtverwaltung und Anna-Lena Sander von der LPV bitten die Eigentümer von Streuobstwiesen, sich zu melden. Foto: Katrin Weber

Hoffen auf viele Unterstützer: Die Landschaftspflegevereinigung (LPV) Lahn-Dill hat ein Streuobstprojekt in Donsbach und im Dillenburger Meerborntal gestartet. Jonas Knopp von der Stadtverwaltung und Anna-Lena Sander von der LPV bitten die Eigentümer von Streuobstwiesen, sich zu melden. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Hoffen auf viele Unterstützer: Die Landschaftspflegevereinigung (LPV) Lahn-Dill hat ein Streuobstprojekt in Donsbach und im Dillenburger Meerborntal gestartet. Jonas Knopp von der Stadtverwaltung und Anna-Lena Sander von der LPV bitten die Eigentümer von Streuobstwiesen, sich zu melden. Foto: Katrin Weber

Hoffen auf viele Unterstützer: Die Landschaftspflegevereinigung (LPV) Lahn-Dill hat ein Streuobstprojekt in Donsbach und im Dillenburger Meerborntal gestartet. Jonas Knopp von der Stadtverwaltung und Anna-Lena Sander von der LPV bitten die Eigentümer von Streuobstwiesen, sich zu melden. Foto: Katrin Weber

Da wächst was heran: Äpfel auf einer Streuobstwiese. Foto: Katrin Weber

Da wächst was heran: Äpfel auf einer Streuobstwiese. Foto: Katrin Weber

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MITMACHEN

Interessenten, die bei dem Streuobstprojekt der Landschaftspflegevereinigung (LPV) Lahn-Dill mitmachen möchten, sollten sich bis zum 27. Juli bei Anna-Lena Sander meldenSie ist per E-Mail an sander@lpv-lahn-dill.de oder telefonisch unter 01 51-72 15 08 93 zu erreichen. Zu den benötigten Angaben gehören Gemarkungs- und Flurname sowie die Flurstücknummer.

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