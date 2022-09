Strom, Gas, Wasser: Neue Leitungen am Roteberg in Dillenburg

In der Georg-Fey-Straße in Dillenburg geht es los: Der Bereich von der Wolframstraße bis zum Friedrich-Schramm-Platz ist wegen der Arbeiten für neue Leitungen derzeit gesperrt. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Die EAM und die Stadtwerke Dillenburg erneuern am Roteberg in der Kernstadt die Leitungen. Wegen der Arbeiten gibt es Umleitungen. Das Projekt soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Los geht es in der Georg-Fey-Straße.

In der Wolframstraße, Georg-Fey-Straße, am Friedrich-Schramm-Platz, in der Becherstraße, Bismarckstraße, Frohnhäuser Straße und im Dorotheenweg sollen es bis Ende November neue Strom-, Gas-, und Wasserleitungen verlegt werden.

Arbeiten haben in der Georg-Fey-Straße begonnen

Das Projekt hat in der Georg-Fey-Straße begonnen. Dort ist im unteren Abschnitt zwischen Wolframstraße und Friedrich-Schramm-Platz eine Baufirma bereits dabei, den Austausch der Leitungen vorzubereiten. Die EAM erneuert rund 1350 Meter 20 00-Volt-Mittelspannungskabel und 500 Meter Niederspannungskabel. Dafür sind umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig. Zudem werden zusätzlich in diesem Bereich rund 300 Meter Erdgasleitung mit 14 Hausanschlüssen sowie die Straßenbeleuchtungskabel erneuert. Die EAM investiert in diese Modernisierung rund 360 000 Euro.

Im Zuge der Arbeiten erneuern die Stadtwerke in der Becherstraße, am Friedrich-Schramm-Platz sowie in der der Georg-Fey-Straße vom Beginn bis zum Abzweig zum Friedrich-Schramm-Platz auch die Wasserversorgungsleitungen. Dafür sind rund 250 000 Euro eingeplant.

Die alten Leitungen genügen nicht mehr den Anforderungen an eine sichere Wasserversorgung. Außerdem wollen die Stadtwerke auch die Hausanschlüsse erneuern, die noch nicht aus Kunststoffleitungen bestehen.

Die Arbeiten am Roteberg sind in neun Bauabschnitte unterteilt. Wegen der geringen Fahrbahnbreite muss für die jeweilige Etappe die Straße voll gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert.

Nach dem Abschnitt in der Georg-Fey-Straße geht es auf dem Friedrich-Schramm-Platz weiter. Es folgt der Abschnitt bis Ende der Becherstraße. Hier ist eine halbseitige Sperrung möglich. Anschließend muss die Becherstraße vom Friedrich-Schramm-Platz bis zur Kreuzung Bismarckstraße voll gesperrt werden. Für die Anlieger der hinteren Becherstraße wird das Verbot der Einfahrt in den Friedrich-Schramm-Platz aufgehoben.

Im fünften Abschnitt ist der Bereich zwischen Frohnhäuser Straße und der Kreuzung Becherstraße/Bismarckstraße dran. An dieser Stelle wird erneut voll gesperrt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass anstatt der Bushaltestelle in der Bismarckstraße dann nur die Haltestelle in der Rühlstraße angefahren wird.

Weiter geht es in der Frohnhäuser Straße. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Der letzte Bauabschnitt betrifft die Wolframstraße, kurz nach dem Abzweig in die Georg-Fey-Straße. Hier wird die Straße wieder gesperrt.

Ende November könnten die Leitungen erneuert sein

Während der Bauarbeiten werde die Versorgung der Haushalte weitestgehend aufrecht erhalten, heißt es aus dem Rathaus. Sollte es zu Unterbrechungen kommen, würden sich diese nur auf kurze Zeiträume beziehen. Über geplante Unterbrechungen würde die Stadt die Anlieger rechtzeitig informieren.

Seitens der EAM ist vorgesehen, das Gesamtprojekt bis zum Ende dieses Jahres abzuschließen.