Stromausfall in Dillenburg legt Internet und Telefone lahm

Nach einem Stromausfall ist das Vodafone-Netz in Dillenburg gestört. Symbolfoto: Armin Weigel/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Ein Stromausfall war am Donnerstagmorgen in Dillenburg Ursache für einen fast zweistündigen Ausfall von Internet und Telefonie im Vodafone-Netz. Betroffen waren davon nach Auskunft des Unternehmens mehrere Hundert Kunden in der Oranienstadt, darunter auch Teile dieser Redaktion.

Lesen Sie auch: Stadthalle Dillenburg: Verein gibt Sanierungspläne nicht auf

Um 11.58 Uhr war die Störung nach Auskunft eines Vodafone-Sprechers beendet. In einer ersten Mitteilung hatte das Telekommunikations-Unternehmen noch 18.18 Uhr als voraussichtliches Ende der Störung in Aussicht gestellt.

Eigentliche Ursache für den Stromausfall waren Tiefbauarbeiten auf dem Gelände der Gewerblichen Schulen in Dillenburg. Dabei war ein 20-kV-Mittelspannungskabel durchtrennt worden, wie Sandra Hübner, Pressesprecherin der EAM mitteilte.

In der Folge kam es zu einer Rauchentwicklung in der Schaltstation Isabellenhütte der EAM. Dadurch sei es um 10.08 Uhr zu einer Unterbrechung der Stromversorgung in Teilen von Dillenburg gekommen. Von der Versorgungsunterbrechung waren insgesamt rund 4200 Einwohner betroffen.

Lesen Sie auch: Baustellen in Wetzlar: Stadt haftet nicht für Umsatzeinbußen

"Mitarbeiter der EAM Netz konnten die Störung durch eingeleitete Umschaltungen im Stromnetz beheben. Um 11.06 Uhr waren alle betroffenen Netzkunden bis auf die Schule wieder mit Strom versorgt", berichtete Hübner weiter. Das defekte Kabel sollte im Laufe des Tages repariert werden.