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Samstag, 11.07.2020 - 05:30
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Syrischer Flüchtling macht Abitur in Dillenburg

Yazan Al Shareef flieht 2015 vor den Bomben der Regierung und dem Terror des IS. Keine fünf Jahre später spricht er fließend deutsch und hat das Abi in der Tasche. Eine Erfolgsgeschichte.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Eine Woche nach der Zeugnisübergabe sitzt Yazan Al Shareef noch einmal im Pausenhof der Wilhelm-von-Oranien-Schule. Foto: Frank Rademacher

Eine Woche nach der Zeugnisübergabe sitzt Yazan Al Shareef noch einmal im Pausenhof der Wilhelm-von-Oranien-Schule. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Eine Woche nach der Zeugnisübergabe sitzt Yazan Al Shareef noch einmal im Pausenhof der Wilhelm-von-Oranien-Schule. Foto: Frank Rademacher

Eine Woche nach der Zeugnisübergabe sitzt Yazan Al Shareef noch einmal im Pausenhof der Wilhelm-von-Oranien-Schule. Foto: Frank Rademacher

Mit diesem Zeugnis kam Yazan Al Shareef aus Syrien nach Deutschland. Foto: Frank Rademacher

Mit diesem Zeugnis kam Yazan Al Shareef aus Syrien nach Deutschland. Foto: Frank Rademacher

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