"Tag des offenen Denkmals": Blick in die alte Dorfschmiede

DILLENBURG - Am Sonntag ist nicht nur "Tag des offenen Denkmals", an dem vier historische Gebäude im nördlichen Kreisgebiet teilnehmen. 2021 ist auch das "Themenjahr Backhäuser". Hier gibt es im ehemaligen Dillkreis sechs Anlaufstationen.

Nicht besonders vorstellen muss man sicherlich die Burg Greifenstein. Die Wehranlage mit ihrer Barockkirche und der Glockenwelt ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

In der Heimatstube in Sechshelden, der ehemaligen Dorfschmiede des heutigen Haigerer Stadtteils in der Dillstraße 42, führt Christian Klein ab 13 Uhr nach Bedarf Besucher durch das "knuffige" Gebäude, das 1995 renoviert wurde.

Nur einen Steinwurf von dieser ehemaligen Schmiede entfernt ist das dörfliche Familienhaus in der Dillstraße 39, das am Sonntag von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden kann. Es ist eines der ersten Sechsheldender Gebäude nach dem großen Dorfbrand im Jahr 1759.

Den "alternativen" Weg geht die Oranienstadt Dillenburg, die die "Hof-Feldbach-Ruine" in der Rolfesstraße im Rahmen des Denkmaltags virtuell vorstellt. Bei den Denkmälern immer wieder dabei ist normalerweise das Wissenbacher Trafohaus in der Straße "Am Berg". Doch wegen Corona haben die Verantwortlichen entschieden, auch zum Eigenschutz auf Besucher zu verzichten, bei denen die derzeit geforderten Abstände kaum einzuhalten gewesen wären.

Hier gibt es den virtuellen Weg, der über die Homepage zu einem Film über das "Fräulein vom Amt" führt. Eine komplette Ortsvermittlungsanlage ergänzt in Wissenbach den bergmännischen Bereich des Museums.

Auch wenn das Trafohaus geschlossen bleibt, lohnt sich am Sonntag die Fahrt nach Wissenbach. Dann aber in die Rathausstraße 33, wo von 10 bis 17 Uhr Kuchen gebacken wird. Hier gibt es auch die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen.

Ebenfalls zur Gemeinde Eschenburg gehört Roth. An der Kirche wird von 11 bis 14 Uhr Sauerteig in frisches Brot verwandelt, außerdem gibt es Blechkuchen.

Weiter geht es nach Offdilln. Dort steht im Ortskern in der Sohlstraße, direkt an der Dill, nicht nur eine alte Schmiede, die derzeit saniert wird, sondern auch der alte "Backes". Hier raucht ebenfalls von 11 bis 14 Uhr der Schornstein, und es gibt Brot.

Wie in Eschenburg nehmen auch in Herborn zwei Orte am "Tag des Backhauses" teil. In dem alten Gebäude in Uckersdorf wird von 11 bis 17 Uhr nicht nur Brot gebacken, die Gastgeber laden auch zu einer kurzen Führung durch das Gebäude in der Uckersdorfer Hauptstraße ein.

Früh stellen sich am Sonntag die Hirschberger den Wecker. An der Ecke Lindenstraße/Brunnenstraße geht es bereits um 9 Uhr los. Und der Arbeitssonntag im beschaulichen Hirschberg mit gerade einmal rund 250 Einwohnern wird lang, das Gebäude ist bis 18 Uhr geöffnet. Auch hier bieten die Gastgeber Führungen in und rund um das Backhaus an. Außerdem besteht die Möglichkeit, selbst zu backen. Dies muss aber koordiniert werden, sodass hier Anmeldungen beim Ortsvorsteher unter 02772-5 36 37 erforderlich sind.

Die Ballersbacher zeigen am Sonntag von 10 bis 16 Uhr, dass in einem Backhaus neben Brot auch weitere Leckereien "gezaubert" werden können. Irgendwie nicht verwunderlich, dass das Gebäude am Backhausweg steht.