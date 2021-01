Tausende von Euro Schaden angerichtet

Ärgerlich: Wenn jemand das Auto eines anderen beschädigt hat und einfach abgehauen ist. Dann ermittelt die Polizei. Symbolfoto: ADAC

DILLENBURG - Dillenburgs Polizei ist mit zwei weiteren Unfallfluchten beschäftigt: Am Samstag zwischen 12 und 12.30 Uhr ist ein schwarzer Opel Corsa im Heckbereich beschädigt worden, der auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Rolfesstraße stand. Der Verursacher war nach dem Unfall einfach davongefahren. Einen Schaden von mehreren tausend Euro beklagt der Besitzer eines schwarzen Audi A 4, der in der vergangenen Woche von Mittwoch um 18 Uhr bis Donnerstag um 8.45 Uhr ist im Dillenburger Lerchenweg am Straßenrand gegenüber von Garagen in Höhe der einstelligen Hausnummern geparkt war. Der A 4 wies diverse Kratzer und Dellen an der rechten Fahrzeugseite auf, laut Polizei vielleicht verursacht von einem vorbeifahrenden Transporter. Hinweise zu beiden Fällen erbitten die Ermittler unter Telefon 0 27 71-90 70.