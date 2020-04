Teile der Anschlussstelle Dillenburg in drei Nächten gesperrt

Am Osterwochenende werden Teile der Autobahnanschlussstelle Dillenburg wegen Fahrbahnsanierungen dreimal nachts gesperrt. Gearbeitet wird an der Auffahrt in Richtung Herborn sowie an der Abfahrt aus Richtung Herborn. In und aus Richtung Haiger/Burbach gibt es keine Einschränkungen. Foto: Christoph Weber

Dillenburg (cw). Im Bereich der Anschlussstelle Dillenburg der A 45 lässt die Straßenbaubehörde "Hessen Mobil" am Osterwochenende zwei Fahrbahnen sanieren. Dies führt in drei Nächten zu Sperrungen einzelner Abschnitte der Anschlussstelle.

Erneuert wird der Asphalt auf der Abfahrt aus Richtung Herborn sowie auf der Auffahrt in Richtung Herborn. Währenddessen müssen beide voll gesperrt werden. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, wird an beiden Rampen zeitgleich gearbeitet.

Die Sperrungen gelten in den folgenden drei Nächten:

• von Freitag, 10. April, ab cirka 22 Uhr, bis Samstag, 11. April, cirka 5 Uhr

• von Samstag, 11. April, cirka 22 Uhr, bis Sonntag, 12. April, cirka 5 Uhr;

• von Sonntag, 12. April, cirka. 22 Uhr, bis Montag, 13. April, cirka 5 Uhr.

Außerhalb dieser Sperrzeiten kann die Anschlussstelle Dillenburg vollständig befahren werden. Hinweisschilder warnen vor Rollsplitt und wegen fehlender Markierung.

Die Auffahrt von der B 277 auf die A 45 in Richtung Siegen sowie die Abfahrt aus Richtung Siegen sind nicht betroffen und bleiben durchgängig offen.

Sanierungsarbeiten sollen

rund 120 000 Euro kosten

Während der Sperrungen wird der Verkehr aus Richtung Gießen/Wetzlar über die Anschlussstelle Herborn-Süd und die B 277 nach Dillenburg geführt (gekennzeichnet mit der blauen Bedarfsumleitung U 17) umgeleitet.

"Der Verkehr, der in Fahrtrichtung Gießen an der Anschlussstelle Dillenburg auf die A 45 auffahren möchte, wird zunächst nach Norden bis zur benachbarten Anschlussstelle Haiger/Burbach umgeleitet und kann von dort in Richtung Aschaffenburg auf die A 45 auffahren. Alternativ kann der Verkehr über die Bundesstraße 277 (Bedarfsumleitung U 19) bis zur Anschlussstelle Haiger/Burbach fahren und dort auf die Autobahn in Richtung Süden auffahren", heißt es in der Pressemitteilung von "Hessen-Mobil".

Denkbar wäre darüber hinaus auch, auf der Bundesstraße zu bleiben und ab Herborn-Süd die "Sauerlandlinie" wieder zu nutzen. So würde zum einen die Fahrstrecke deutlich verkürzt, zum anderen die enge Baustellenauffahrt in Haiger/Burbach in südliche Richtung umgangen.

Durch die Erneuerung der Asphaltoberfläche dieser beiden Auf- beziehungsweise Abfahrtsrampen werden die Griffigkeit der dortigen Fahrbahn erhöht sowie Spurrillen und Unebenheiten beseitigt. Anschließend wird auch die Fahrbahnmarkierung erneuert. Die Gesamtkosten für diese Sanierungsarbeiten belaufen sich insgesamt auf rund 120 000 Euro.