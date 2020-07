Theis spielt zum "Orgelsommer"

Gestaltet am Sonntag das vierte "Orgelsommer"-Konzert: Paul Theis. Foto: Junger Chor Stuttgart

Jetzt teilen:

DILLENBURG (red). Paul Theis aus Stuttgart gestaltet am Sonntag, 19. Juli, das vierte Konzert des Dillenburger "Orgelsommers". Es beginnt um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche "Herz Jesu". Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Vincenzo A. Petrali, Wolfgang Amadeus Mozart, Louis Vierne und Maurice Ravel. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind willkommen. Um Anmeldung (Montag bis Donnerstag) unter Telefon 0 27 71-53 06 oder per E-Mail an kirchengemeinde.dillenburg@ekhn.de wird gebeten. Die maximales Besucherzahl beträgt 70 Personen. Restplätze werden am Sonntag ab 16.15 Uhr am Einlass vergeben.