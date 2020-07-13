Montag,
13.07.2020 - 15:57
2 min
Thomas Wilhelm spielt romantische Musik für Genießer
Der Orgelsachverständige der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau bringt beim dritten "Orgelsommer"-Konzert in Dillenburg Werke von Johann Christian Heinrich Rinck zu Gehör.
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