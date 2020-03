THW Dillenburg transportiert wertvolle "Coronafracht"

Blick auf den THW-Stützpunkt an der alten Rheinstraße: Der Transportauftrag, zwei Paletten mit hochwertiger Fracht von Haiger aus in ein Depot in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt München zu bringen, ist der erste Corona-Einsatz des Technischen Hilfswerks Dillenburg und gleichzeitig auch der erste aller elf mittelhessischen THW-Ortsverbände. Foto: Katrin Weber