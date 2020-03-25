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Mittwoch, 25.03.2020 - 18:00
2 min

THW Dillenburg transportiert wertvolle "Coronafracht"

Helfer bringen Paletten mit medizinischem Material nach Bayern. Für den Transport gelten genauso höchste Sicherheitsregeln wie inzwischen für das Technische Hilfswerk bundesweit.

Katharina Weber: Mitarbeiterin Dillenburg
Von Katharina Weber
Mitarbeiterin Dillenburg
Blick auf den THW-Stützpunkt an der alten Rheinstraße: Der Transportauftrag, zwei Paletten mit hochwertiger Fracht von Haiger aus in ein Depot in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt München zu bringen, ist der erste Corona-Einsatz des Technischen Hilfswerks Dillenburg und gleichzeitig auch der erste aller elf mittelhessischen THW-Ortsverbände. Foto: Katrin Weber

Blick auf den THW-Stützpunkt an der alten Rheinstraße: Der Transportauftrag, zwei Paletten mit hochwertiger Fracht von Haiger aus in ein Depot in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt München zu bringen, ist der erste Corona-Einsatz des Technischen Hilfswerks Dillenburg und gleichzeitig auch der erste aller elf mittelhessischen THW-Ortsverbände. Foto: Katrin Weber

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