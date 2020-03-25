Mittwoch,
25.03.2020 - 18:00
2 min
THW Dillenburg transportiert wertvolle "Coronafracht"
Helfer bringen Paletten mit medizinischem Material nach Bayern. Für den Transport gelten genauso höchste Sicherheitsregeln wie inzwischen für das Technische Hilfswerk bundesweit.
Von Katharina Weber
Mitarbeiterin Dillenburg
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