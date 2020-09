Tierheim Dillenburg: Wer gibt zwei Hunden ein Zuhause?

Für ihn wird ein Zuhause gesucht: "Chico". Foto: Katrin Weber

Dillenburg (kawe). "Rex" und "Chico" heißen die Hunde, die in dieser Woche dringend ein Zuhause suchen. Christina Nickel, die Leiterin des Tierheims in Dillenburg, stellt die beiden vor.

Mischling "Rex" ist ein Kuschelbär. Der acht Jahre alte Vierbeiner ist überaus freundlich und nett, verschmust und ein "lieber Kerl", beschreibt Nickel den Charakter des Vierbeiners.

"Rex" ist blind, kommt aber sehr gut damit zurecht

Der Rüde ist blind, kommt aber prima mit seiner Behinderung zurecht und kann sich sehr gut orientieren. Wegen seiner Blindheit wollte sein Herrchen den Hund nicht mehr versorgen. In seiner Heimat in Polen wurde er von Tierschützern vor dem Verhungern gerettet. Nun ist er seit knapp drei Wochen in Dillenburg. Bisher habe sich noch kein Tierfreund für "Rex" interessiert, sagt Nickel: "Dabei ist er ein so lieber Kerl, der einfach ein liebes Zuhause verdient hat."

Seit dem 13. August ist Mischling "Chico" im Dillenburger Tierheim untergebracht. Der dreieinhalb Jahre alte Rüde ist in der Einrichtung, weil seine Besitzerin nicht mehr für ihn habe sorgen können, erläutert Nickel. Dies sei aber auch alles, was sie über das bisherige Leben von "Chico" wisse.

Für Mischling "Chico" wäre eine Hundeschule prima

Vermutlich habe er nicht viel kennengelernt. Anfangs sei er misstrauisch. Sobald er jedoch merke, dass man ihm nichts Böses wolle, sei er sehr anhänglich. Nach einer Eingewöhnungszeit wäre der Besuch einer Hundeschule gut, später vielleicht Hundesport.

In seinem neuen Zuhause sollten wegen seiner Größe und seiner ungewissen Vergangenheit Kinder mindestens zwölf Jahre alt sein. Hundeerfahrung sollte auf jeden Fall vorhanden sein.