Tierpräparate ziehen von der Dillenburger WvO an die Uni um

Dillenburg (red). Im Schatten der durch Corona bedingten Schulschließung sind an der Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) wesentliche bauliche Veränderungen erfolgt. Der neue naturwissenschaftliche Trakt an der Jahnstraße wurde bezogen: Die Fachschaften Biologie, Physik und Chemie haben nun ein hochmodernes Domizil, das dem Fachunterricht zur Verfügung steht, sobald er wieder beginnen darf.

Beim Umzug aus dem alten Gebäudeteil an der Bundesstraße in den neuen "NaWi"-Trakt wurde auch fleißig ausgemistet: Aus der Biologiesammlung haben über 30 Tierpräparate den Besitzer gewechselt und sind in die Sammlung der Hermann-Hoffmann-Akademie an der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen übergegangen.

Präparate mit Giftstoffen

wie Arsen haltbar gemacht

Die Präparate sind dereinst mit giftigen Stoffen wie Arsen behandelt worden, um einen Insektenbefall zu verhindern und sie so haltbar zu machen. Aufgrund dieser Behandlung konnte ein sicherer Einsatz im Biologieunterricht nicht mehr gewährleistet werden, sodass die Exemplare in den Vitrinen der Biologiesammlung "verstaubten".

Insgesamt wechselten über 30 Präparate den Besitzer, darunter beeindruckende Exponate wie Auerhahn, Steinadler, Uhu und Mäusebussard ihr Zuhause. In der neuen Heimat sind die Präparate in bester Gesellschaft und ergänzen dort eine Zustiftung von etwa 350 Vogelpräparaten eines Veterinärmediziners, der früher an der JLU studiert hat, sowie über 400 weitere Exponate aus Schulen der Region.

Dort werden sie zunächst technisch aufwändig behandelt, um die Giftstoffe aus Gefieder oder Fell zu entfernen. Im Anschluss stehen sie dann zur Lehre für Schüler und Studenten zur Verfügung. So kann das breite Sortiment an Exponaten zur Wissensvermittlung im Bereich der Artenkenntnis und Biodiversität eingesetzt werden und steht dabei auch den Schülern der WvO in Zukunft bei einem Besuch der Hermann-Hoffmann- Akademie in Gießen zur Verfügung. Darüber hinaus sei auch eine Ausleihe von verschiedenen Exemplaren geplant, sagt Hans-Peter Ziemek, Professor für Biologiedidaktik an der JLU.