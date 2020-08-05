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Mittwoch, 05.08.2020 - 17:59
2 min

Tödliche Traktorfahrt: Amtsgericht verhandelt Unfalltod

Am 21. Juli 2019 endet eine Traktorfahrt bei Dillenburg tödlich. Der Fahrer war betrunken, seine beiden Begleiterinnen ebenfalls. Der Schlepper kippt um, eine Frau kommt ums Leben.

Von Hannelore Benz
21. Juli 2019: An einer Böschung kippt dieser Traktor auf einem Privatgrundstück zwischen Nanzenbach und Dillenburg um und begräbt drei Menschen unter sich. Eine 47-jährige Frau aus Darmstadt erleidet dabei tödliche Verletzungen. Nun muss sich der Fahrer, ein Rechtsanwalt aus Essener vor dem Amtsgericht in Dillenburg dafür verantworten. Archivfoto: Jörg Fritsch

21. Juli 2019: An einer Böschung kippt dieser Traktor auf einem Privatgrundstück zwischen Nanzenbach und Dillenburg um und begräbt drei Menschen unter sich. Eine 47-jährige Frau aus Darmstadt erleidet dabei tödliche Verletzungen. Nun muss sich der Fahrer, ein Rechtsanwalt aus Essener vor dem Amtsgericht in Dillenburg dafür verantworten. Archivfoto: Jörg Fritsch

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