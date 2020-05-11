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Montag, 11.05.2020 - 17:24
4 min

Toilette, Klärwerk, Dill - der lange Weg des Abwassers

Abermilliarden von Bakterien helfen in Niederscheld mit, dass aus einer stinkenden Brühe am Ende nahezu sauberes Wasser entsteht. So sieht die Arbeit im Klärwerk aus.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Im sogenannten Sandfang setzen sich die mineralischen Bestandteile des Abwassers am Boden ab. Foto: Frank Rademacher

Im sogenannten Sandfang setzen sich die mineralischen Bestandteile des Abwassers am Boden ab. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Im sogenannten Sandfang setzen sich die mineralischen Bestandteile des Abwassers am Boden ab. Foto: Frank Rademacher

Im sogenannten Sandfang setzen sich die mineralischen Bestandteile des Abwassers am Boden ab. Foto: Frank Rademacher

In einem eigenen Labor werden Proben des Abwassers untersucht, um die Einhaltung der Grenzwerte zu überprüfen. Foto: Frank Rademacher

In einem eigenen Labor werden Proben des Abwassers untersucht, um die Einhaltung der Grenzwerte zu überprüfen. Foto: Frank Rademacher

Hier sind unzählige Bakterien am Werk: Die biologische Reinigung des Abwassers erfolgt in zwei riesigen Becken. Foto: Frank Rademacher

Hier sind unzählige Bakterien am Werk: Die biologische Reinigung des Abwassers erfolgt in zwei riesigen Becken. Foto: Frank Rademacher

Die Zeiten ändern sich: Diente entwässerter Klärschlamm früher noch als Dünger in der Landwirtschaft, so wird er heute in Containern zu Verbrennungsanlagen gebracht. Foto: Frank Rademacher

Die Zeiten ändern sich: Diente entwässerter Klärschlamm früher noch als Dünger in der Landwirtschaft, so wird er heute in Containern zu Verbrennungsanlagen gebracht. Foto: Frank Rademacher

Große Schrauben: Drei Förderschnecken pumpen das Abwasser aus dem Kanalnetz in das Klärwerk. Foto: Frank Rademacher

Große Schrauben: Drei Förderschnecken pumpen das Abwasser aus dem Kanalnetz in das Klärwerk. Foto: Frank Rademacher

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