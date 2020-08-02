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Sonntag, 02.08.2020 - 15:04
2 min

Toiletten-Zerstörer kommen bei Prozess gnädig davon

Vandalismus an der Guntersdorfer Grillhütte hat für Trio ein Verfahren am Amtsgericht zur Folge. Ein Täter muss Strafe zahlen, ein anderer Arbeitsstunden leisten.

Von Hannelore Benz
Das Dillenburger Amtsgericht. Archivfoto: Reimund Schwarz

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