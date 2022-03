4 min

"Töpferhaus": Das Ende eines Kunsthandwerks in Dillenburg

Töpfermeisterin Hadmut Hildebrandt will im Mai ihren Laden in der Altstadt schließen. Damit endet ein Stück Kultur- und Handwerksgeschichte in Dillenburg. Wir haben sie besucht.

Von Katrin Weber Redakteurin Dillenburg