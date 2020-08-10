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Montag, 10.08.2020 - 14:00
2 min

Tote Fichten werden zu Strom

Aus Bäumen, die im Dillenburger Wald sterben, wird auch in Holland Strom produziert. Ein Unternehmen aus dem Bergischen sorgt für den Transport zwischen der Oranienstadt und den Biomassekraftwerken.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Mit einem Radlader werden die zwischengelagerten Hackschnitzel in einen Lkw verladen. Foto: Frank Rademacher

Mit einem Radlader werden die zwischengelagerten Hackschnitzel in einen Lkw verladen. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Mit einem Radlader werden die zwischengelagerten Hackschnitzel in einen Lkw verladen. Foto: Frank Rademacher

Mit einem Radlader werden die zwischengelagerten Hackschnitzel in einen Lkw verladen. Foto: Frank Rademacher

90 Kubikmeter Hackschnitzel fasst ein Transporter, der gerade mit dem Holz beladen wird, aus dem später Strom gewonnen wird. Foto: Frank Rademacher

90 Kubikmeter Hackschnitzel fasst ein Transporter, der gerade mit dem Holz beladen wird, aus dem später Strom gewonnen wird. Foto: Frank Rademacher

Ein Mitarbeiter der Firma Schlosser Energieholz belädt einen Lkw mit den Hackschnitzeln. Foto: Frank Rademacher

Ein Mitarbeiter der Firma Schlosser Energieholz belädt einen Lkw mit den Hackschnitzeln. Foto: Frank Rademacher

Kurz und klein: Fichten, Tannen und Buchen liegen gehäckselt oberhalb der Autobahn bei Dillenburg in großen Haufen. Foto: Frank Rademacher

Kurz und klein: Fichten, Tannen und Buchen liegen gehäckselt oberhalb der Autobahn bei Dillenburg in großen Haufen. Foto: Frank Rademacher

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