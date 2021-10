Toter Bruder hat kein Anrecht auf ein Grab in Dillenburg

Kommunen müssen in zwei Fällen für die Bestattungskosten aufkommen. Das ist bei behördlichen Bestattungen gegeben, wenn keine Angehörigen ermittelt werden können oder bei SozialbestattungenHier sind die Angehörigen finanziell nicht in der Lage, für die Kosten aufzukommen. Sie müssen aber die Sozialbestattung beantragen.

In den heimischen Kommunen sind solche Bestattungen die absolute AusnahmeIn Haiger, Bischoffen, Breitscheid, Dietzhölztal, Driedorf, Eschenburg, Greifenstein, Mittenaar, Siegbach und Sinn gab es 2020 keine Sozialbestattung, in Herborn nur eine und in Dillenburg zwei.