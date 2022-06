Trickdiebe erbeuten in Dillenburg Schmuck

Symbolfoto: Megakunstfoto/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - In Dillenburg ist eine Rentnerin Trickdieben auf den Leim gegangen. Die Männer hatten vorgegeben, Mitarbeiter des Telekommunikationsunternehmens Vodafone zu sein.

Gegen 15.25 Uhr am Mittwochnachmittag klingelte zunächst einer der Diebe im Meisenweg an der Tür der Rentnerin, berichtete Polizeisprecher Guido Rehr am Freitag. Kurz darauf sei ein Komplize hinzugekommen. Beide gaben an, für Vodafone zu arbeiten und den Kabelanschluss überprüfen zu müssen. Zunächst ging das Duo gemeinsam mit der Dillenburgerin in deren Wohnzimmer.

Anschließend begaben sich alle in den Keller, um nach dem Kabelanschluss zu schauen. Dort sollte die Seniorin auf Wunsch der Männer mehrere Aufgaben erledigen, unter anderem einen Schraubenzieher an den Anschluss halten. Die beiden Diebe gingen unterdessen in dem Haus auf Beutezug und flüchteten im Anschluss. Letztendlich musste die Rentnerin feststellen, dass die Männer aus einer Schatulle im Arbeitszimmer mehrere Schmuckstücke hatten mitgehen lassen.

Beide Täter waren mit weißen Hemden bekleidet

Sie beschrieb die Täter wie folgt: Beide Männer hatten kurze schwarze Haare. Der erste Täter war etwa Mitte 30 Jahre alt, trug ein weißes Hemd sowie eine dunkelblaue Jacke und sprach Hochdeutsch. Sein Komplize war etwas jünger, etwas kleiner und korpulenter. Er sprach nur schlecht Deutsch und trug einen dunkelblauen Anzug mit einem weißen Hemd.

Lesen Sie auch: Unser Test mit Video: Die beste Pizza im Lahn-Dill-Kreis

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat das Duo am Mittwochnachmittag im Meisenweg beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu den beiden Dieben machen? Wo ist das Duo noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.