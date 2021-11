Trickdiebin erbeutet in Dillenburg die Tageseinnahmen

Symbolfoto: Chalabala /stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Geschickt hat eine unbekannte Diebin am Donnerstag in Dillenburg den Betreiber eines Lokals in der Erbsengasse abgelenkt und eine Geldbörse erbeutet.

Gegen 20.15 Uhr betrat die 30 bis 35 Jahre alte, etwa 1,60 Meter große Frau die Gaststätte und bat um eine Speisekarte. Offenbar schnappte sie sich in einem günstigen Moment der Ablenkung die Geldbörse mit den Tageseinnahmen von der Bedientheke. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Polizei fragt: Wem ist die aussehende Frau mit rundem Gesicht und dunklen, langen, zu einem Zopf gebundenen, Haaren aufgefallen? Sie war bekleidet mit einer olivfarbenen Daunenjacke, braunem Kapuzenpullover, einer eng anliegenden Hose und auffällig gelben Sneakern mit goldenem Glitzer. Sie trug eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.