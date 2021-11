Trickdiebin in Dillenburg gefasst, Komplize gesucht

Trickdieb-Pärchen: Während eine Frau eine Kundin im Aldi-Markt in Dillenburg in ein Gespräch verwickelt und ablenkt, nimmt ihr Komplize das Portemonnaie der Kundin aus deren Tasche und flieht. Symbolfoto: Achim Scheidemann/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Ein Trickdieb-Pärchen hat am Dienstag in Dillenburg seine Tat zwar ausführen können. Während ihr männlicher Komplize fliehen konnte, ist die Frau aber geschnappt worden.

Gegen 9.45 Uhr hatte sie im Aldi-Markt in der Kasseler Straße eine 64 Jahre alte Kundin in ein Gespräch verwickelt und so abgelenkt. Ein Mann nutzte derweil die Gelegenheit, öffnete die Handtasche der 64-Jährigen und griff sich die Geldbörse.

Als die aus einem Dillenburger Stadtteil stammende Kundin bemerkte, dass ihre Tasche geöffnet worden war, versuchte sie noch, den Dieb festzuhalten. Dabei wurde sie zu Boden gerissen und verletzte sich leicht.

Der Mann konnte mit der Beute flüchten - seine Komplizin allerdings nicht: Aufmerksame Mitarbeiterinnen des Einkaufsmarktes hielten sie fest, bis die Polizei eintraf. In der Geldbörse der Kundin hatten sich mehrere Karten und Bargeld befunden. Die Polizei kann den Schaden aber noch nicht genau beziffern.

Nach der Behandlung durch die Polizei durfte die 47-Jährige Trickdiebin die Wache in Dillenburg wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls sowie Trickdiebstahl und sucht Zeugen.

Der Mann ist 40 bis 45 Jahre und etwa 1,65 Meter groß

Die Ermittler fragen: Wer hat die Situation im Aldi-Markt mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des 40 bis 45 Jahre alten, etwa 1,65 Meter großen und stämmigen Mannes mach? Er war mit einer schwarzen Steppjacke, einer schwarzen Hose und dunkler Wollmütze bekleidet.

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.