Über 110.000 User sehen das Gedicht über den Corona-Tod

Videodreh in der Herborner "KulturScheune": In "Zwischen uns Welten (und FFP2)" erzählt Livia Warch, die Krankenschwester bei der Lebenshilfe Dillenburg ist, in Gedichtform ihre Gedanken in der Zeit, als sie einen Covid-19-Patienten mit Behinderung in seinen letzten Stunden vor dem Tod begleitete. Archivfoto: Katrin Weber