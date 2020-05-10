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Sonntag, 10.05.2020 - 14:00
2 min

Über die Hohlbrücke holpern

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Nach der Sanierung der Hohlbücke gibt es dort zwei unterschiedliche Fahrbahnoberflächen, die sich auch optisch unterscheiden. Unebenheiten auf der Brücke selbst sind laut "Hessen-Mobil" im Toleranzbereich, sodass von der ausführenden Firma keine Nachbesserungen gefordert werden können. Foto: Christoph Weber

Nach der Sanierung der Hohlbücke gibt es dort zwei unterschiedliche Fahrbahnoberflächen, die sich auch optisch unterscheiden. Unebenheiten auf der Brücke selbst sind laut "Hessen-Mobil" im Toleranzbereich, sodass von der ausführenden Firma keine Nachbesserungen gefordert werden können. Foto: Christoph Weber

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Nach der Sanierung der Hohlbücke gibt es dort zwei unterschiedliche Fahrbahnoberflächen, die sich auch optisch unterscheiden. Unebenheiten auf der Brücke selbst sind laut "Hessen-Mobil" im Toleranzbereich, sodass von der ausführenden Firma keine Nachbesserungen gefordert werden können. Foto: Christoph Weber

Nach der Sanierung der Hohlbücke gibt es dort zwei unterschiedliche Fahrbahnoberflächen, die sich auch optisch unterscheiden. Unebenheiten auf der Brücke selbst sind laut "Hessen-Mobil" im Toleranzbereich, sodass von der ausführenden Firma keine Nachbesserungen gefordert werden können. Foto: Christoph Weber

Das Geländer für den Treppenturm der Hohlbrücke lässt weiter auf sich warten. Nachdem es mit der Vergabe dieser Arbeiten nicht funktioniert hat, will "Hessen-Mobil" das Geländer selbst in Auftrag geben. Foto: Christoph Weber

Das Geländer für den Treppenturm der Hohlbrücke lässt weiter auf sich warten. Nachdem es mit der Vergabe dieser Arbeiten nicht funktioniert hat, will "Hessen-Mobil" das Geländer selbst in Auftrag geben. Foto: Christoph Weber

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