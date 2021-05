Übernimmt die Stadt Dillenburg den Stadionumbau?

Jetzt teilen:

DILLENBURG-NIEDERSCHELD - Wie geht es weiter mit dem Dillenburger Stadion? Mit dieser Frage befassen sich in dieser Woche gleich zwei Ausschüsse der Dillenburger Stadtverordnetenversammlung. Am Dienstag der Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Kultur und am Donnerstag der Bau- und Umweltausschuss. Beide Gremien tagen jeweils ab 18 Uhr in der Niederschelder Gemeinschaftshalle.

Am Dienstag geht es zudem um die Einrichtung eines Lapidariums, einer Gedenkstätte für verdiente Persönlichkeiten der Oranienstadt. Es soll entweder auf dem Alten Friedhof oder dem Kernstadtfriedhof angelegt werden.

Die Bau- und Umweltexperten beraten zudem über die Planungsvereinbarung zwischen Hessen Mobil und den Kommunen Dillenburg, Eschenburg und Dietzhölztal für die Ortsumgehungen Frohnhausen und Wissenbach.

Auf der Tagesordnung stehen zudem das vom Roten Kreuz geplante Haus der Generationen in der Nixböthe, die Ansiedlung des Dänischen Bettenlagers neben dem Hellweg-Markt, Windkraftanlagen in der Gemarkung Donsbach und die Pflanzung eines Zukunftswaldes oberhalb von Frohnhausen.