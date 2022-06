Ukraine-Krieg erreicht den Arbeitsmarkt

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Im Lahn-Dill-Kreis ist die Arbeitslosenquote im Juni um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent gestiegen. 5965 Personen waren im vergangenen Monat als arbeitslos registriert. Das waren 200 mehr als im Mai (+3,5 Prozent) aber 1125 weniger als vor einem Jahr (-15,9 Prozent). Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die die Arbeitsagenturen Wetzlar und Dillenburg gemeldet haben.

"Der Betreuungsübergang der Geflüchteten aus der Ukraine auf die Jobcenter schlägt sich jetzt erstmals in den Arbeitsmarktzahlen nieder", berichtete die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Angelika Berbuir. So sei die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat saisonuntypisch gestiegen. In der Folge sei die Ausländerarbeitslosigkeit binnen eines Monats rund um Wetzlar und Dillenburg um 10,8 Prozent gestiegen.

Ungewöhnlich niedrig war die Zahl der Arbeitslosen, die im Juni eine Beschäftigung aufgenommen haben: Im Lahn-Dill-Kreis waren es 101 Personen weniger als im Juni letzten Jahres. Für eine schwache Arbeitsmarktdynamik im Juni spricht nach Berbuirs Angaben auch die vergleichsweise niedrige Zahl an Stellenmeldungen der Unternehmen.