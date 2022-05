Unabhängiger Leben: Grüne Bohnen gibt's fast zum Nulltarif

Rosi Klar und Ute Straub haben für zwei beliebte Gemüse- und Obstsorten aufgelistet, welche Schritte zum Einkochen und zum Einfrieren notwendig sind.

Einkochen von grünen Bohnen: 1. Bohnen pflücken, 2. Bohnen waschen, 3. Enden abschneiden, 4. Bohnen in kleine Stücke schneiden, 5. bis zum Rand in Gläser füllen, 6. Wasser bis knapp unter den Rand einfüllen, 7. Gummiringe auf den Rand legen (der Rand muss sauber sein), 8. Deckel drauf, 9. Klammern oder Einkochbügel befestigen, 10. Gläser in den Einkochapparat stellen, 11. Einkochapparat bis unter den Rand der Gläser mit Wasser füllen, 12. zwei Stunden kochen, 13. abkühlen lassen, 14. Klammern oder Einkochbügel entfernen, 15. ab in den Schrank.

Einfrieren von Apfelkompott: 1. Äpfel pflücken, 2. Äpfel schälen und vierteln, 3. Kerngehäuse entfernen, 4. Boden des Kochtopfs mit Wasser bedecken, 5. Äpfel kochen bis sie zerfallen, zwischendurch rühren und gegebenenfalls mit dem Pürierstab zerkleinern, 6. abkühlen lassen, 7. in vorbereitete Gefrierbehälter füllen und verschließen, 8. in den Gefrierschrank stellen.

Weitere Informationen rund ums Haltbarmachen von Lebensmitteln gibt es beim Bundeszentrum für Ernährung (BZfE)Auf www.bzfe.de sind Tipps zu finden. Und es ist aufgeführt, welche Möglichkeiten es außer Einkochen und Einfrieren noch gibt. Unter anderem geht es ums Zuckern, Vergären, Salzen und Pökeln. Das BZfE gehört zur Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) mit Sitz in Bonn.