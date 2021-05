Unbekannte zünden Wohnwagen und Anhänger an

Symbolfoto: Harald Kaster

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Feuerwehr und Polizei sind am Montagnachmittag in einem Feld bei Frohnhausen im Einsatz gewesen: Gegen 17.40 Uhr riefen einige Anwohner der Hunsbachstraße an und meldeten ein Feuer in der Gemarkung "An der Terrasse". Die Feuerwehr rückte an und löschte dort einen brennenden Wohnwagen sowie einen Anhänger. Zur Ursache des Feuers können die Ermittler noch keine Angaben machen. Die Polizei schließt allerdings nicht aus, dass beide Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Nach Auskunft des Besitzers hatten Unbekannte vor kurzem erst seine ebenfalls auf dem Gelände stehenden Bienenstöcke beschädigt. Ob beide Taten von denselben Personen begangen wurden, kann derzeit nicht gesagt werden.

Die Ermittler der Dillenburger Polizeistation hoffen auf Zeugen und fragen: Wer hat am Montag vor 17.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes gesehen? Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.