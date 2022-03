Unfall durch glatte Straße bei Oberscheld

Das Auto hat sich überschlagen, als es links von der Fahrbahn abgekommen ist. Foto: Fritsch

DILLENBURG-OBERSCHELD - Um 5.20 Uhr am Mittwochmorgen kam es zu einem Unfall zwischen Hirzenhain und Oberscheld, wie die Polizei berichtet. Ein 30-Jähriger aus Steffenberg fuhr in Richtung Oberscheld. In einer Rechtskurve verlor er auf der winterglatten Straße die Kontrolle über sein Auto und kam links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich, als es die Böschung hinabfuhr. Der 30-Jährige musste von der Feuerwehr gerettet werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Außerdem kam es noch zu einem zweiten, kleineren Unfall. Eine 27-Jährige hielt an, um Erste Hilfe zu leisten. Sie fuhr mit ihrem VW Tiguan rechts an den Fahrbahnrand. Ein hinter ihr fahrender Seat wollte bremsen, kam aber auf der glatten Straße ebenfalls ins Rutschen und fuhr dem Tiguan hinten rein. Die 27-Jährige wollte gerade aussteigen, als sie durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Sie wurde ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße war bis 7.25 Uhr vollgesperrt. Über den Schaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.