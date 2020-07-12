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Sonntag, 12.07.2020 - 16:05
2 min

Unterschriften sammeln für den Brunnen auf dem Wilhelmsplatz

Der Wilhelmsplatz in Dillenburg ist umgestaltet, allerdings ohne das "Ja" des Landesdenkmalamts für den neuen Brunnenstandort. Nun soll eine Unterschriftenaktion weiterhelfen.

Von Katrin Weber
Karin Pflug (r.) sammelt am Samstag auf dem Dillenburger Wilhelmsplatz Unterschriften für den geplanten Standort des Brunnens auf dem Gelände (im Hintergrund). Foto: Katrin Weber

Karin Pflug (r.) sammelt am Samstag auf dem Dillenburger Wilhelmsplatz Unterschriften für den geplanten Standort des Brunnens auf dem Gelände (im Hintergrund). Foto: Katrin Weber

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