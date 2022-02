Urteil in Dillenburg: Haftstrafe mit Abschiebeoption

Völlig grundlos hat am 5. September 2019 ein 1991 geborener Asylbewerber einer damals 38-Jährigen in der Herborner Bahnhofstraße in den Unterleib getreten. Vor Gericht spricht er von einer Stresssituation. Stress verursacht hat er auch in der Sparkasse, weil er kein Geld erhält und deshalb randaliert. Foto: Christoph Weber