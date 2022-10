Urteil in Dillenburg: "Tickende Zeitbombe" muss in Haft

Auf 25.000 Euro taxiert die Polizei den Schaden, den der angeklagte und verurteilte Flüchtling am 10. August 2020 durch die Brandstiftung in seiner Asylunterkunft in Eibelshausen anrichtet. Die Scheune mit der nicht wieder sanierten Wohnung fällt am 4. August dieses Jahres einem Vollbrand zum Opfer. Foto: Jörg Fritsch