Väter dürfen bei Geburt nicht dabei sein - Besuchsverbot sorgt für Unmut

Wetzlar (jeb/red). Weitere Einschränkungen an den Lahn-Dill-Kliniken: Die Besuchersperre gilt nun auch für werdende Väter. Diese, aber auch andere Begleitpersonen, dürfen nicht mehr mit in den Kreißsaal oder auf die Geburtshilfestationen in Wetzlar und Dillenburg. Der Beschluss sorgt für viel Kritik, besonders in den sozialen Netzwerken.

"Diese Entscheidung ist uns äußerst schwergefallen und wir bedauern sehr, dass wir den werdenden Eltern keine besseren Nachrichten überbringen können. Aufgrund der aktuell stark ansteigenden Zahl an Corona-Infektionen ist es jedoch notwendig, dass wir jegliche vermeidbaren Kontakte und damit eine mögliche Ansteckung verhindern. Unser oberstes Ziel ist es, dass unser Personal einsatzfähig bleibt und wir die Versorgung im Lahn-Dill-Kreis aufrechterhalten können", sagte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken.

Dies bestätigt auch der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Wetzlar, Dr. Ulrich Winkler, und ergänzt: "Die ärztlichen Geburtshelfer und Hebammen in Wetzlar und Dillenburg stellen sich der schwierigen Aufgabe, die Entbindungen auch in Zeiten einer allgegenwärtigen Infektionsgefahr sicherzustellen. Aus medizinischer Sicht konnte es daher nur eine Entscheidung geben, die Begleitung von Schwangeren und übrigens auch aller unserer anderen Patientinnen in das Krankenhaus hinein nicht mehr zuzulassen."

Bei vielen Bürgern sorgt diese Entscheidung für Unverständnis und Unmut. Alleine unter dem Post der Klinik in einem sozialen Netzwerk gibt es bis zum Samstag fast 400 Kommentare zu dem Thema. So schreibt eine Nutzerin: "Also ich würde dann, glaube ich, lieber zu Hause mein Kind bekommen." Eine andere kommentiert: "Das ist so was Großartiges, ein einmaliges Ereignis und das wollt ihr den Vätern nehmen." "Nun muss ich mich kopfmäßig auf eine Geburt einstellen, die ich mir so nie gewünscht hätte. Es ist einfach untragbar, für die bald Gebärenden eine solche Entscheidung zu treffen", heißt es an anderer Stelle.

Es gibt aber Bürger, die Verständnis für das Handeln der Klinik äußern: "Für Eltern sicher sehr hart (...), aber was gibt es für Alternativen zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter?", schreibt eine Nutzerin. "Denke, das Krankenhaus hat das so entschieden, um das Risiko so gering wie möglich zu halten, und da ist leider zur Zeit jeder Besucher oder Begleiter ein Risiko", lautet ein weiterer Kommentar.

Klinik sieht keine Alternative zur Besuchersperre

Die Klinik hingegen betont, dass Ärzte wie das medizinische Fachpersonal die Entscheidung bedauern, allerdings sei sie unumgänglich gewesen. "Jede Familie hat ein Bild von dem gemeinsamen Geburtserlebnis, von der Hilfe und Unterstützung, die der Partner dabei geben kann, von der gemeinsamen Freude, der Kraft und Zuversicht, die nun verloren zu gehen droht. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr wir alle, die Hebammen, die Geburtshelfer, die Kinderschwestern und alle anderen, wie sehr wir dies bedauern, wie sehr wir Sie verstehen und einfach nur traurig sind, dass keine andere Entscheidung getroffen werden konnte", erläutert Chefarzt Ulich Winkler.

Bereits zu Beginn der Woche hatten die Lahn-Dill-Kliniken wegen des sich stetig ausbreitenden Corona-Virus, ein generelles Besuchsverbot für die Kliniken ausgesprochen. Allerdings gab es einige Ausnahmen. Zu diesen gehörte bisher auch die Möglichkeit, Schwangere in den Kreißsaal oder auf die Geburtshilfestationen zu begleiten.