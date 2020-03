Väter dürfen bei Geburt nicht dabei sein - Lahn-Dill-Kliniken verschärfen Besuchsverbot

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Weitere Einschränkungen an den Lahn-Dill-Kliniken: Die Besuchersperre gilt nun auch für werdenden Väter. Diese, aber auch andere Begleitpersonen, dürfen nicht mehr mit in den Kreißsaal oder auf die Geburtshilfestationen in Wetzlar und Dillenburg.

"Diese Entscheidung ist uns äußerst schwergefallen und wir bedauern sehr, dass wir den werdenden Eltern keine besseren Nachrichten überbringen können. Aufgrund der aktuell stark ansteigenden Zahl an Corona-Infektionen ist es jedoch notwendig, dass wir jegliche vermeidbaren Kontakte und damit eine mögliche Ansteckung verhindern. Unser oberstes Ziel ist es, dass unser Personal einsatzfähig bleibt und wir die Versorgung im Lahn-Dill-Kreis aufrechterhalten können", sagte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken.

Ansteckungsgefahr

ist zu groß

Dies bestätigt auch der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Wetzlar, Dr. Ulrich Winkler und ergänzt: "Die ärztlichen Geburtshelfer und Hebammen in Wetzlar und Dillenburg stellen sich der schwierigen Aufgabe, die Entbindungen auch in Zeiten einer allgegenwärtigen Infektionsgefahr sicher zu stellen. Aus medizinischer Sicht konnte es daher nur eine Entscheidung geben, die Begleitung von Schwangeren und übrigens auch aller unserer anderen Patientinnen in das Krankenhaus hinein nicht mehr zuzulassen."

Winkler betont, dass Ärzte wie medizinisches Fachpersonal die Entscheidung bedauern, allerdings sei sie unumgänglich gewesen.

Bereits zu Beginn der Woche hatten die Lahn-Dill-Kliniken wegen des sich stetig ausbreitenden Corona-Virus, ein generelles Besuchsverbot für die Kliniken ausgesprochen. Allerdings gab es einige Ausnahmen. Zu diesen gehörte bisher auch die Möglichkeit, Schwangere in den Kreißsaal oder auf die Geburtshilfestationen zu begleiten.