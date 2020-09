VdK-Chorgemeinschaft aus dem Dillkreis holt Landespreis

Ausgezeichnetes Ensemble: Der Ehrenamtspreis des VdK-Landesverbands Hessen geht an die Chorgemeinschaft des VdK-Kreisverbandes Dillkreis und ihren Dirigenten Rolf Krämer. Foto: VdK Dillkreis

Eschenburg (red). Es war alles so schön geplant: Am 18. April hätte in der Stadthalle von Haiger der VdK-Ehrenamtspreis Hessen 2019 überreicht werden sollen. Während der Kreiskonferenz des VdK Dillkreis wären die Chorgemeinschaft des Kreisverbandes und ihr Leiter Rolf Krämer für jahrelange ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet worden. Doch daraus wurde nichts - die Corona-Pandemie verhinderte die Feierlichkeit.

Die Chorgemeinschaft des VdK-Kreisverbands Dillkreis gibt es seit zwanzig Jahren. Ebenso lang gibt Rolf Krämer bei Proben und Auftritten der Sänger den Takt an. Krämer ist nicht nur Dirigent, sondern auch Akkordeonspieler, Stückebearbeiter und Solist in einer Person. Der 74-Jährige gehört bald seit dreißig Jahren dem VdK an. Er war gut zwei Jahrzehnte lang stellvertretender Vorsitzender des VdK-Betreuungsvereins Lahn-Dill und ist seit 2017 Beisitzer im Ortsverband Simmersbach.

Zum größten Sozialverband in Hessen und Thüringen ist er durch seine ärztliche Tätigkeit gekommen. Bei vielen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Verbands haben Chor und Dirigent schon die Herzen des Publikums erobert. Viel Lob bekommt Krämer von Ursula Weber, die seit der Gründung in der Chorgemeinschaft singt und für das Organisatorische zuständig ist.

Chorgemeinschaft würde sich über Nachwuchs freuen

"Die Mitglieder des Chors sind alle engagiert, aber ohne unseren Dirigenten können wir nicht singen", sagt sie. "Deshalb hat Dr. Krämer für seine ehrenamtliche Tätigkeit im VdK eine Auszeichnung verdient."

Die Sopranistin und der Dirigent würden sich freuen, wenn ein paar Nachwuchssänger zur Chorgemeinschaft finden würden.