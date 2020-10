Verkohltes Essen führt zu Feuerwehr-Einsatz

Symbolfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Am Ende war es nur ein verkohltes Essen, das zu einer Rauchentwicklung und dann auch zu einem Feuerwehreinsatz geführt hat, doch in dem Gebäude in der Dillenburger Uferstraße wären bei einem größeren Brand viele Bewohner in Gefahr gewesen. So konnte die Dillenburger Wehr, die am Dienstag gegen 15 Uhr mit mehreren Fahrzeugen in die Straße an der Dill ausgerückt war, ihre Gerätschaften wieder einpacken und inklusive Leiterwagen wieder zurück zum Stützpunkt fahren.