Verpuffung entpuppt sich als Kanonenschlag

Auch wenn er auf diesem Foto gerade lächelt: Dillenburgs Stadtbrandinspektor Michael Reichel ärgert sich über jeden unnötigen Einsatz - so wie den am Dienstag, den ein von Unbekannten am Bahnhof gezündeter Böller ausgelöst hat. Foto: Katrin Weber

Dillenburg (cw). "Eine Verpuffung, aber eine unklare Lage": So erklärte die Leitstelle des Kreises am Dienstag gegen 14.15 Uhr einen Einsatz der Dillenburger Feuerwehr am Bahnhof - zunächst jedenfalls. Die "Verpuffung" entpuppte sich dann aber vor Ort als Kanonenschlag, den Unbekannte in der Unterführung zu den Gleisen gezündet hatten war. Polizeibeamte sicherten die Reste des Böllers.

Für Stadtbrandinspektor Michael Reichel war es ein ärgerlicher Einsatz: "Die Leute mussten nicht nur alle in den Stützpunkt kommen, auch auf die derzeitigen Abstandsregeln ist bei einem solchen Ausrücken nur schwer zu achten." Die Dillenburger Wehr war mit mehreren Fahrzeugen quer durch die Kernstadt gefahren, sie konnte aber schnell wieder in den Stützpunkt beim Stadion zurückkehren.