Verspottet und bewundert: die "Jeckes" in Isra

Igal Avidan spricht in Dillenburg über "Die Jeckes - Deutsche Juden in Israel" Foto: Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit

DILLENBURG - Zu einem Vortrag des israelischen Journalisten und Buchautors Igal Avidan über "Die Jeckes - Deutsche Juden in Israel" lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg für Donnerstag, 2. September, ab 19.30 Uhr, ins evangelische Gemeindehaus am Zwingel ein.

Sie galten als pedantisch, überkorrekt und wurden belächelt: die sogenannten "Jeckes" - rund 60 000 deutschsprachige Juden in Israel, Deutsche, die vor allem aus Nazi-Deutschland in das damalige Palästina auswanderten. Jahrelang waren sie im heutigen Israel Spott und Häme ausgesetzt. Inzwischen sind viele Israelis, allen voran die Kinder und Enkelkinder dieser "Jeckes", stolz auf die Leistung der damals Zugewanderten. Trotz ihres schwierigen Startes konnten viele von ihnen wichtige Positionen in der Gesellschaft einnehmen und beeinflussten zum Beispiel die Justiz, Wirtschaft, Architektur, Kultur und Politik. "Jecke" zu sein ist inzwischen in Israel zu einer Art Tugend geworden.

Anmeldungen zum Vortrag sind per E-Mail erforderlich: gcjz-dillenburg@gmx.de. Es gilt die 3G-Corona-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete.