Verstoß gegen Corona-Auflagen bringt Trunkenheitsfahrt ans Licht

Dillenburg (red). Ein Verstoß gegen die aktuellen Corona-Regeln hat in der Nacht zum Samstag in Dillenburg auch eine Trunkenheitsfahrt aufgedeckt. Gegen 2.15 Uhr hatte eine Streife in der Bahnhofstraße einen Seat Ibiza gestoppt, in dem vier Personen saßen. Als die Beamten die Personalien der Insassen feststellten, fiel ihnen die Alkoholfahne der 20-jährigen Fahrerin auf. Ihr Alkoholschnelltest brachte es auf 1,8 Promille. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt auf der Wache vornahm. Zudem stellten sie den Führerschein der Dillenburgerin sicher. Die 19 und 25 Jahre alten Mitfahrer stammen aus unterschiedlichen Haushalten. Wegen Verdachts der Verstöße gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen leiteten die Ordnungshüter die Personalien der Fahrerin und ihrer drei Mitfahrer an das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises weiter.