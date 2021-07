Video-Wettbewerb für den Rothaarsteig

Der Rothaarsteigverein sammelt zum 20. Geburtstag bewegte Aufnahmen: Wer auf dem Premiumwanderweg oder einer seiner Nebenstrecken unterwegs ist, sollte sein Handy auch mal auf Videofunktion umschalten. Foto: Klaus-Peter Kappest

DILLENBURG/BRILON - Der zwischen Dillenburg und Brilon rund 155 Kilometer lange Rothaarsteig feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag und hat deshalb einen besonderen Videowettbewerb ins Leben gerufen. Passend zum Geburtstag steht er unter dem Motto "Natur ist das schönste Geschenk".

"Die Natur auf dem Weg der Sinne begeistert die Menschen seit 20 Jahren auf unterschiedliche Weise. Somit finden wir, dass dies in all den Jahren einfach das schönste Geschenk ist", erklärt Harald Knoche, Geschäftsführer des Rothaarsteigvereins. Für den einen sind es die spektakulären Sonnenuntergänge, für den anderen die plätschernden Wasserquellen oder die Pflanzenvielfalt am Wegesrand, die den besonderen Reiz ausmachen. Die Zwischenbilanz kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen, die bisher eingereichten Beiträge machen Lust auf mehr.

Aufnahmen auch von

den "Rothaarsteig-Spuren"

Die gut aufgelösten Videos, bestenfalls im Format Full HD sollten rund 15 Sekunden lang sein und eher die Natur als den Menschen in den Vordergrund stellen. Personen sollten nicht direkt erkennbar sein. Das Video kann auch auf einer "Rothaarsteig-Spur" oder einem Zuweg entstanden sein. Es muss sich auch nicht zwingend um eine aktuelle Aufnahme aus diesem Jahr handeln.