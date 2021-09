Viele sind zu schnell in der Tempo 30-Zone

Die Schule hat begonnen. Deshalb kontrolliert die Polizei vermehrt in der Nähe von Grundschulen. Symbolfoto: Patrick Pleul

DILLENBURG - Zum Schulbeginn haben Polizisten des regionalen Verkehrsdienste Lahn-Dill und der Bereitschaftspolizei Lich am Dienstag Temposünder im Bereich der Schulen im Visier gehabt. In der Hof-Feldbach-Straße in Dillenburg gilt Tempo 30. Dort kontrollierte die Polizei zwischen 8 und 15.30 Uhr 48 Fahrzeuge. 39 waren zu schnell, sieben Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Besonders eilig hatte es eine 40-Jährige. Sie war mit ihrem Dienstwagen mit 59 Kilometer pro Stunde unterwegs.

Einen 36-Jährigen traf es gleich doppelt. Ihn hielten die Verkehrsspezialisten nach einer gemessenen Geschwindigkeit von 57 km/h an. Bei der technischen Überprüfung seines 3-er Cabrio, stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis des BMW erloschen war. In der Hindenburgstraße in Frohnhausen kontrollierten die Beamten von 7 bis 9 Uhr. Dort waren sechs Autofahrer zu schnell. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit Tempo 55 "geblitzt".