Vielsaitiges für Viola d'amore erklingt in Dillenburg

DILLENBURG - Dem Dillenburger Kirchenmusik-Publikum sind Simona und Gheorghe Balan, die das "duo aliquot" bilden, seit ihren Konzerten aus den Jahren 2015 und 2018 noch in guter Erinnerung. Zum Abschluss der österlichen Reihe "Vom Dunkel zum Licht" stellten sie am Sonntagabend in der evangelischen Stadtkirche, begleitet von Petra Denker am Cembalo, selten gehörte Werke für Viola d'amore vor.

Dabei war es den Musikern ein großes Anliegen, dieses einzigartige Instrument und auch die Besonderheiten von selten oder bisher kaum aufgeführten Musikstücken des Barocks ihren aufmerksam lauschenden Zuhörern näherzubringen. Petra Denker versprach zu Beginn ein abwechslungsreiches Programm, das sie im Verbund mit Simona Balan einlöste. Bereits das erste Stück, die Triosonate in D-Dur eines unbekannten Komponisten aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, war erfüllt vom faszinierenden Klang der Viola d'amore, dem sich Denker mit ihrem zurückhaltenden Cembalospiel anschloss.

Gleich drei Gründe hatte Simona Balan, sich zu freuen: Sie konnte ihren Geburtstag und das orthodoxe Osterfest feiern sowie endlich wieder vor Publikum spielen. Und so gingen die Akteure mit Elan an die Umsetzung von Anton Hubertys "Duetto". Das Stück des Spätbarock glänzte durch einen enorm silbrigen Ton und nicht zuletzt durch das traumhaft sichere Zusammenwirken des rumänischen Duos.

Besonders leichtfüßig, beschwingt und ausgelassen

Weiter ging es mit Heinrich Ludwig Vetters romantischer Sonata Nr.1, wobei sich Simona und Gheorghe Balan den Bass-Part teilten. Heraus kam ein abwechslungsreiches Duett, das ausgesprochen tänzerisch anmutete. Auszüge aus Bachs "Französischer Suite" G-Dur lagen anschließend in den Händen von Petra Denker, die dem großen melodischen Reiz von Sarabande und Gavotte mit detailfreudiger Stimmführung gerecht wurde. Etwas Besonderes war, erstmals vom "duo aliquot" zur Aufführung gebracht, Alain Bruniers "Le carnaval de Venise", das besonders leichtfüßig, beschwingt und ausgelassen daherkam. Den krönenden Abschluss bildete Telemanns Triosonata in D-Dur, die mit ihren tänzerischen Sätzen noch ganz vernehmbar den Geist der barocken Suite atmeten und zugleich auf großen Ton und feierliches Pathos angelegt war.

Viel Beifall gab es am Ende, wofür Simona und Gheorghe Balan mit einem kurzen, flotten und witzigen Geburtstagsständchen dankten.