Vier Bienenvölker in Frohnhausen vernichtet

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Dummejungenstreich oder gezielter Angriff? In Frohnhausen haben unbekannte Täter auf einem Waldgrundstück vier Bienenstöcke zerstört und dadurch Tausende von Bienen getötet. Das Grundstück befindet sich in der Verlängerung der Erlenstraße. Laut Polizeisprecher Martin Ahlich müssen die Täter es nach 16 Uhr am Dienstag vergangener Woche betreten haben. Entdeckt wurden die Schäden am Montag um 10.50 Uhr. Die Täter hatten vier Bienenstöcke geöffnet, beschädigt und zum Teil auch umgeworfen. Nach den Angaben des Besitzers seien vier Völker mit zusammen 10 000 Tieren zerstört worden. Der materielle Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, sollte die Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.