Vier Fahrräder für 10.000 Euro in Manderbach geklaut

DILLENBURG-MANDERBACH - Unbekannte haben in Manderbach vier Fahrräder gestohlen. Zusammen haben diese laut Polizei einen Wert von 10.000 Euro.

Die Taten wurden in der Nacht zum Dienstag sowie am Dienstagvormittag verübt: In der Siedlungsstraße verschwand von einer Terrasse ein Mountainbike der Marke Cube sowie ein neben dem Hauseingang stehendes Rennrad, ebenfalls von Cube. Aus einer Gartenhütte in der Birkenstraße stahlen die Diebe ein schwarzes Pedelec der Marke Giant.

Am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr betraten Unbekannte in der Straße Zur Weitershell eine nicht verschlossene Garage und entwendeten dort ein rotes Pedelec der Marke Specialized sowie einen Laubbläser der Marke Fuxtec.

In allen drei Fällen dieselben Täter am Werk?

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Diebstähle von einer Tätergruppe ausgeführt wurden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind im Zusammenhang mit den Diebstählen in der Nacht oder am Vormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Manderbach aufgefallen? Hinweise erbitten die Ermittler der Polizei in Dillenburg unter Telefon 02771-9070.