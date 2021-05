Vier neue Priester im Bistum

Nach der Weihe (v. l.): Neupriester Lucas Eduard Weiss, Diakon Fabian Bruns, Neupriester Mirko Millich, Bischof Georg Bätzing, Neupriester Matthias Böhm, Neupriester Matthias Thiel und Regens Christof May. Foto: C. Wagner/Bistum Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/LIMBURG - Matthias Thiel und Lucas Eduard Weiss gehören zu den vier neuen Priestern im Bistum Limburg, die Bischof Georg Bätzing am Pfingstsamstag im Limburger Dom geweiht hat. Weiss wird zukünftig in Wetzlar tätig sein, Thiel in Dillenburg.

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Anzahl der Sitzplätze im Dom begrenzt. Daher wurde die Weihe per Livestream übertragen. Für die musikalische Gestaltung sorgte eine Schola der Limburger Domsingknaben unter der Leitung von Andreas Bollendorf.

Lucas Eduard Weiss wurde 1995 geboren und wuchs in Rüdesheim am Rhein auf. 2004 zog er mit seiner Familie nach Winkel. Nach seinem Abitur verschlug es Weiss nach Rom zum Freiwilligendienst im Internationalen Pilgerzentrum der Schönstattbewegung. Anschließend trat er ins Frankfurter Priesterseminar ein. Die Diakonenweihe empfing er 2020 im Hohen Dom zu Limburg. Weiss wird zukünftig in Wetzlar tätig sein.

Fotos Nach der Weihe (v. l.): Neupriester Lucas Eduard Weiss, Diakon Fabian Bruns, Neupriester Mirko Millich, Bischof Georg Bätzing, Neupriester Matthias Böhm, Neupriester Matthias Thiel und Regens Christof May. Foto: C. Wagner/Bistum Limburg Vor der Weihe liegen die Kandidaten auf dem Boden, während die Gemeinde die Fürsprache der Heiligen und Seligen erbittet. Foto: C. Wagner / Bistum Limburg 2

Matthias Thiel wurde 1981 in Frankfurt-Höchst geboren und hat zuerst eine Lehre zum Gärtner im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau absolviert. Nach seinem Dienst bei der Bundeswehr machte er seinen Meister im Fachbereich Garten- und Landschaftsbau. Im Anschluss zu seiner Tätigkeit als Fachvorarbeiter und Gärtnermeister im Grünflächenamt der Stadt Frankfurt studierte er Theologie am Priesterseminar St. Lambert in Lantershofen. 2020 weihte Bischof Georg Bätzing ihn im Limburger Dom zum Diakon. Thiel wird zukünftig in Dillenburg tätig sein.

Mit den beiden wurden auch Mirko Millich und Matthias Böhm geweiht.

In seiner Predigt ging Bischof Bätzing auf einen Bibeltext aus dem Philipperbrief ein, aus dem auch der Weihespruch der Kandidaten stammt: "Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott!" (4,6). Das sei nicht als naive Aufforderung zu Sorglosigkeit zu verstehen, die Probleme und Herausforderungen ausblende.

Der Apostel Paulus habe diesen Brief aus der Gefangenschaft geschrieben und die Christen ermuntert, ihren Glauben im Alltag sichtbar zu machen und sich mit ihm vor anderen sehen zu lassen - auch und gerade gegenüber christlichen Irrlehrern, die nur den Status quo wahren wollten. Bätzing forderte die Neupriester auf, sich bei der Entwicklung der Kirche unter die Führung des Heiligen Geistes zu trauen. Den Priestern sei nicht Stillstand aufgetragen, "sondern Laufen, Bewegen, Sich-ihm-Entgegenstrecken."

Der Weihespruch führe "zum Schönsten hin, was Ihnen als Priester aufgetragen ist", nämlich der Feier der Eucharistie. "Feiern Sie die Heilige Eucharistie so, dass die ganze Gemeinde darin vorkommt, daran Anteil nimmt und daraus schöpft - und das sind immer noch viel mehr Menschen, als konkret an einem Ort und zu einer Zeit zusammenkommen. Feiern Sie die Heilige Eucharistie mit vielen und für alle", sagte der Bischof.