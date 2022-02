Vierte Impfung ab jetzt im Lahn-Dill-Kreis möglich

Besonders Gefährdete können im Herborner Impfzentrum die vierte Spritze gegen das Coronavirus erhalten. Archivfoto: Tobi Manges

WETZLAR/DILLENBURG/HERBORN - Ab sofort ist die zweite Auffrisch-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff auch in den Impfambulanzen des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar und Herborn sowie bei den mobilen Impfteams möglich. Der DRK-Kreisverband Dillkreis hat sein Angebot sofort erweitert, wie dessen Abteilungsleiter Hilfsorganisationen, Stefan Thielmann, sagt. Das teilt der Lahn-Dill-Kreis mit.

Laut der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) würden in den Impfambulanzen und durch die mobilen Impfteams folgende Menschen gegen das Coronavirus geimpft: ab dem Alter von 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Pflege sowie Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, mit einer Immunschwäche sowie Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solchen mit direktem Patienten- bzw. Bewohnerkontakt.

Zuerst sind besonders Gefährdete dran

Gesundheitlich gefährdete Menschen sollen laut Stiko frühestens drei Monate nach der dritten Impfung ihre vierte erhalten. Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen erhalten die Auffrischungsimpfung frühestens nach sechs Monaten. In begründeten Einzelfällen kann die 2. Auffrischimpfung auch bereits nach frühestens drei Monaten erwogen werden, wie der Lahn-Dill-Kreis mitteilt. Keine vierte Impfung empfiehlt die Stiko für diejenigen, die nach drei Impfungen eine Corona-Infektion durchgemacht haben.

Die Impfambulanzen des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar (Herkules-Center, Bahnhofstraße 19) und Herborn (Untere Au 8, gegenüber des Herkules-Baumarktes) sind montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.