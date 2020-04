Viertes Corona-Opfer in Siegen

Symbolbild. Archivfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Siegen/Montabaur (cw). In den beiden westlichen Nachbarkreisen des ehemaligen Dillkreises hat es insgesamt neun Corona-Opfer gegeben. Am Sonntag vermeldete der Kreis Siegen-Wittgenstein den Tod eines Siegeners, im Westerwaldkreis hat es am Wochenende die Todesfälle Nummer 4 und 5 gegeben.

Die Altersstruktur der Verstorbenen in beiden Kreisen ist unterschiedlich. Im Westerwaldkreis mit insgesamt rund 200 000 Einwohnern sind die bisherigen Opfer 84, 88, 89 und zuletzt zweimal 93 Jahre alt gewesen. In Siegen-Wittgenstein (rund 278 000 Einwohner) verstarb am 27. März ein fast 90-jähriger Burbacher. Am 1. und 3. April waren es Frauen Anfang 60 aus Kreuztal und Freudenberg. Das Opfer am Sonntag aus Siegen war Mitte 50.

In beiden Kreisen war der erste Infizierte in Südtirol gewesen. Ein Wilnsdorfer mittleren Alters war am 10. März nach der Rückkehr aus seinem Urlaub positiv getestet worden, zwei Tage später vermeldete der Westerwaldkreis den ersten Fall. Der Rentner war mit einer sechsköpfigen Gruppe in Südtirol gewesen.