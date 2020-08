Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - (red). Die Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill startet am Freitag, 11. September, ab 8.30 Uhr eine virtuelle Ausbildungsmesse – für Wetzlar und Umgebung. 40 Aussteller mit rund 100 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen präsentieren sich dann in Form eines virtuellen Rundganges durch die Wetzlarer Stadthalle auf der Ausbildungsseite der Kammer www.ausbildung-lahndill.de. Nach dem gelungenen Auftakt des neuen Formats in Dautphetal Ende Juni geht mit Wetzlar nun bereits die zweite virtuelle Messe der IHK Lahn-Dill an den Start. Das Besondere an dem Format: Die Messe ist im Internet ein Jahr lang geöffnet und bietet damit auch Nachzüglern und Quereinsteigern langfristig Informationsmöglichkeiten.

Mit der virtuellen Messe will die IHK Lahn-Dill eine Brücke zwischen Betrieben und Bewerbern schlagen: „Wir müssen den Schulabgängern der nächsten Jahre die Chance geben, Arbeitgeber der Region kennenzulernen und Kontakte in diese Betriebe knüpfen zu können“, sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Lahn Dill, Burghard Loewe. Die virtuelle Messe soll Jugendlichen eine Möglichkeit bieten, sich trotz Corona über Ausbildungsberufe und Berufsbilder persönlich zu informieren - und das ganz bequem mit dem Tablet oder dem Handy.