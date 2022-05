Vögel zählen im Garten

Auch kleine Vogelfreunde sind aufgerufen, Vögel zu zählen. Für sie gibt es die Aktion "Schulstunde der Gartenvögel" vom 16. bis 20. Mai. Foto: Sebastian Hennigs

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Welche und wie viele Vögel durch unsere Gärten und Parks flattern, wird sich vom 13. bis 15. Mai zeigen: Der Nabu ruft gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Naju zur 18. "Stunde der Gartenvögel" auf.

Ziel der Aktion ist es, Trends bei den Beständen über die Jahre zu verfolgen. Auch Menschen, die wenig über Vögel wissen, können bei der Aktion teilnehmen, betont der Landesvorsitzende des Nabu Hessen, Gerhard Eppler. "Unsere Zählhilfe macht das Erkennen einfach. Außerdem hilft die kostenlose App "Nabu Vogelwelt" bei der Identifizierung." Wichtig sei es, die Beobachtung auch dann zu melden, wenn man während der Zählung nur sehr wenige Vögel festgestellt hat. "Es geht ja nicht um einen Wettbewerb, sondern darum, eine realistische Momentaufnahme zu erhalten", sagt Eppler.

Die Aktion gibt Aufschluss über den Brutbestand, denn im Mittelpunkt stehen Arten, die bei uns brüten, so zum Beispiel die Schwalben. Beide Schwalbenarten stehen in Hessen auf der Roten Liste. Daher sei es wichtig, Garten und Hof naturnah zu gestalten, Insekten zu fördern, Brutmöglichkeiten zu schaffen und auf Gifteinsatz zu verzichten, so Eppler. Tipps dazu gibt der Nabu auch unter www.nabu.de/vogelgarten.

Beobachtungen am

besten online melden

Und so funktioniert die Vogelzählung: In Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können am besten online unter www.

stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Telefon - kostenlose Rufnummer am 14. Mai von 10 bis 18 Uhr ist 08 00-1 15 71 15. Gemeldet werden können Beobachtungen auch mit der Nabu-Vogelwelt-App, die unter www.nabu.de/vogelwelt zu finden ist. Meldeschluss ist der 23. Mai.

Für kleine Vogelexperten gibt es die "Schulstunde der Gartenvögel" vom 16. bis 20. Mai. Informationen dazu unter www.naju.de/sdg.